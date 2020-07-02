РИАМО - 2 июл. Провести отпуск за границей летом 2020 года намереваются только 3% россиян, они ждут открытия международного авиасообщения, передает Nation News.

Порядка 43% работающих россиян, согласно данным исследования сервиса по поиску работы SuperJob, не собираются уходить в отпуск этим летом.

«Проводить летний отдых дома планируют 19% жителей России. При этом 12% опрошенных выбрали в качестве места для отпуска деревню или дачу. Некоторые работающие граждане хотят провести отдых в поездках по России – 11%», - говорится в сообщении.

При этом, исходя из данных исследования, мужчины чаще женщин отказываются от летнего отпуска.

Кроме того, это касается россиян младше 24 лет обоих полов. Из них 53% не собираются в летнюю поездку.

Опрос проводился среди жителей 255 российских населенных пунктов в возрасте старше 18 лет.