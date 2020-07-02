РИАМО - 2 июл. Свыше 5,7 тысячи пунктов проведения экзаменов продезинфицировали перед началом проведения Единого государственного экзамена, основной этап которого стартует с 3 июля, передает Газета.ru.

Всего в этом году экзамены будут проводиться на 5 728 пунктах. Специалисты провели в них уборку с применением дезинфицирующих средств.

«Все они поучаствовали в пробных экзаменах 29 и 30 июня», — говорится в сообщении.

ЕГЭ будет проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и при соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.