РИАМО - 2 июл. По словам доктора и телеведущего Евгения Комаровского, способность черники восстанавливать зрение является мифом, передает kp.ru.

По его словам, большая часть препаратов, содержащих чернику, являются не лекарствами, а биологически активными добавками. При этом он отметил пользу черники в психотерапии для тревожных пациентов.

«Особенная полезность черники — это скорее из разряда психотерапии для тревожных пациентов. Изменить к лучшему зрение с помощью черники практически невозможно», — сказал Комаровский.

В то же время он отметил, что помочь сохранить зрение могут качественное питание, хорошее настроение, любовь и крепкий сон.

«Если любовь плюс черника, то тогда жизнь вообще прекрасна. Вреда от ягод черники не будет. Ешьте на здоровье, если вам вкусно!» — заключил Комаровский.