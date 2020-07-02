РИАМО - 2 июл. Телеведущий и медик Александр Мясников заявил, что не призывал россиян перестать бороться с коронавирусом, просто СМИ неправильно истолковали его слова и практически назвали его Covid-диссидентом, передает Федеральное агентство новостей.

Он отметил, что беспокоится за здоровье тех, кто и так подвержен опасности. В первую очередь, о гипертониках, диабетиках, сердечниках и больных онкологией гражданах. При этом он подчеркнул, что людям предстоит жить с коронавирусом до тех пор, пока не переболеют 60–70% населения.

«Только так мы приобретем коллективный иммунитет (или вакцина окажется эффективной и безопасной для массового применения, что пока не факт). Что необычного для врача вы видите в том, что он беспокоится о здоровье людей, больных гипертонией, диабетом, стенокардией, онкологией, холециститом? Что призывает сохранить медицинскую помощь и для них тоже?» — заметил Мясников.

По его мнению, люди тратят много сил на инфекцию, которая по масштабам не сравнится даже с эпидемией.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 ИЮЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Запрет на международные перелеты продлен до 1 августа. Соответствующие телеграммы Росавиация направила руководству аэропортов России

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось в 10 раз меньше, чем на пике пандемии. Седьмого мая в Москве было зафиксировано 6703 новых случая инфицирования коронавирусом.

- За последние сутки в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1055 пациентов. За все время пандемии в столице вылечились 153 248 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 6 760 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 317 больных. В Москве - 662.

- Еще 750 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выздоровели 36 802 пациента.

- В Москве скончался 31 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3870 пациентов