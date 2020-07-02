РИАМО - 2 июл. Московская область на следующих выборах попробует внедрить систему электронного голосования для избирателей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы, конечно, в следующий раз попробуем участвовать еще и в электронном голосовании. Потому что для молодых очень важно. Отдать свой голос, не выходя из дома, удобно», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он также поблагодарил всех избирателей за активное голосование по поправкам в Конституцию.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию прошло с 25 июня по 1 июля. Проголосовать онлайн могли избиратели в Москве и Нижегородской области.

Явка по Подмосковью, по предварительной информации, составила 76,18%. «За» поправки в Конституцию высказались — 78,96% участников голосования, против - 20,12% избирателей.