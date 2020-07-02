РИАМО - 2 июл. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о готовности поставлять препарат «Авифавир» в другие страны в случае дефицита лекарств, передает Газета.ru.

Дефицит может быть вызван тем, что США скупили почти весь трехмесячный запас препарата «Ремдесивир».

«Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки «Авифавира». Интерес к препарату выразили уже свыше 50 стран», — отметил главы РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Авифавир» производится совместно РФПИ и Химрар. Он показал высокую эффективность и лучшие результаты в сравнении с другими лекарствами, включая «Ремдесивир».

Россия продолжит наращивать производство, стремясь поставлять около 300 тысяч курсов в месяц.

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2 ИЮЛЯ

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