РИАМО - 2 июл. На голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московской области была высокая явка, она обусловлена удобством голосования, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас 3,4 миллиона голосов «за». Явка очень высокая и, конечно, прежде всего слова благодарности всем, кто пришел. Все, кто из-за этого Covid или прочих стандартов, ограничений не побоялся, нашел время. У всех полно хлопот, и вместе с тем мы увидели в самых разных городах Подмосковья очень высокую явку», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что высокая явка обусловлена удобством проведения голосования. Например, проголосовать можно было в течение нескольких дней, также бюллетень могли принести голосующим домой.

«Но все-таки самое большое количество пришло на избирательные участки», - добавил губернатор.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию прошло с 25 июня по 1 июля. Явка избирателей, по предварительным данным, по Подмосковью составила 76,18%.

По итогам обработки 100% бюллетеней УИК в Московской области 78,96% участников голосования поддержали внесение поправок в Конституцию России; 20,12% избирателей голосовали против.