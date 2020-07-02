РИАМО - 2 июл. В Московской области в ближайшие выходные откроются почти 100 библиотечных точек под открытым небом, где будут проводить мастер-класс для групп до 12 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Библиотеки также будут активно работать с читателями и в режиме онлайн.

«За время ограничений – с апреля по июнь – подмосковные библиотекари провели более 66 тысяч онлайн-мероприятий, которые посмотрели 7,5 миллиона человек. Каждый день в эфир выходило в среднем 350 библиотек», — отмечается в материале.

С 1 июля во все библиотеки Московской области читатели могут попасть без предварительной записи, теперь не нужно звонить и предупреждать о своем визите.

Однако, посетителям библиотек нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Для безопасности граждан в учреждениях проводятся дезинфекции, регулярно обрабатываются не только помещения, но книги.