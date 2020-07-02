РИАМО - 2 июл. В августе планируют завершить строительство учебного корпуса к средней общеобразовательной школе №17 в Серпухове, работы выполнены на 90%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время завершается монтаж внутренних инженерных коммуникаций, отделка помещений. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Ввод в августе», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья.

Учебный корпус будет вмещать 200 человек, он будет расположен по улице Джона Рида. Общая площадь здания составил 3,8 тысячи квадратных метров, в пристройке будет три этажа. На втором и третьем этажах будут оборудованы учебные кабинеты, холлы и библиотека.

На территории рядом с корпусом разместятся спортивное ядро и места для отдыха.

Подрядчик проекта ООО «Воздвижение». Строительство ведется по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.