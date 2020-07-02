РИАМО - 2 июл. Эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин рассказал, что школьники могли воспользоваться готовыми IT-инструментами, чтобы совершить DDoS-атаку на учебные ресурсы, но усомнился в том, что у них могло хватить на это денег.

«Школьники сами по себе могут быть очень одаренными людьми, однако в общем случае нельзя сказать, что любой человек, даже имеющий минимальный опыт в этих вопросах, может сходу так взять и серьезный ресурс сломать в целях сокрытия своих оценок. Однако, так как это IT-технологии, есть очень много ресурсов, которые доступным и понятным языком объясняют, как провести конкретную операцию», — сказал Мазохин в эфире радио Sputnik.

Он объяснил, что есть готовые решения для проведения атак и сравнил это с машиной. Не все могут спроектировать и собрать машину, но водить ее может любой.

Также он добавил, что мотивы школьников могут быть разные – не только спрятать плохие оценки, но и просто выразить протест.

«Недавно ко мне обращались знакомые – был финальный созвон на тему последнего звонка, и он был сорван школьниками. Сломать Zoom достаточно сложно, но люди пошли по другому пути – они просто поставили глушилку wi-fi сигнала в том месте, где находились учителя», — рассказал эксперт.

Он добавил, что в этом случае у учеников не было никакой цели, они просто хотели устроить «нечто деструктивное».

Однако специалист уточнил, что DDoS-атака – это очень серьезная вещь и, вероятно, у школьников на это не хватит бы денег. Совершить атаку могут лишь люди очень богатые.

Ранее в Ростелекоме рассказали, что школьники могли совершить DDoS-атаки на российские образовательные ресурсы. Были атакованы электронные дневники, сайты с проверочными работами, площадки для онлайн-уроков. По мнению ведомства, таким образом школьники пытались избежать контрольных работ и спрятать оценки от родителей.