РИАМО - 2 июл. На территории ВДНХ в павильоне №30 «Микробиологическая промышленность» идут ремонтные работы по восстановлению исторического облика, в том числе будут воссозданы и декоративные уличные полы терраццо, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

Орнаменты, выполненные в этой технике, можно увидеть на полах портика главного входа и веранды. Ранее ремонт полов никогда не проводился.

«До наших дней сохранились, но имели значительные утраты, полы перед главным входом. В некоторых местах отсутствовали фрагменты узора, а местами наблюдались серьезные просадки основания, так как плита пола была выполнена по грунту с нарушением технологии (отсутствовали подстилающие слои и гидроизоляция)», - говорится в сообщении.

На веранде уцелел только небольшой полукруглый фрагмент пола перед входом. Остальное покрытие пола находилось в неудовлетворительном состоянии.

В 2014 году во время выполнения противоаварийных работ по павильону все полы были аккуратно демонтированы и перевезены на хранение в мастерскую. За это время в портике было подготовлено новое основание с соблюдением всех норм и технологий, чтобы в будущем избежать просадок. Сохранившиеся фрагменты первоначальных полов были возвращены на свои места.

Завершить все ремонтно-реставрационные работы планируется в третьем квартале этого года. После их окончания москвичи и гости столицы смогут увидеть павильон практически в том виде, в котором его задумали авторы в 1954 году.