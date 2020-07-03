РИАМО - 3 июл. Музеи Московского Кремля возобновят свою работу с пятницы, посетители должны будут носить маски и перчатки, сообщается на странице музеев в соцсети «ВКонтакте».

«Мы открываемся 3 июля! Наши гости смогут посетить Оружейную палату, а также территорию Московского Кремля: Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы и церковь Ризположения», - отмечается в материале.

Для безопасности посетителей и сотрудников вход будет осуществляться по сеансам и при наличии масок и перчаток.

Средства защиты можно будет приобрести в кассе и музейном магазине.

Купить билет и узнать подробную информацию об условиях посещения музея можно на сайте.