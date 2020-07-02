РИАМО - 2 июл. Движение по Тверской улице полностью восстановлено в обе стороны после пожара, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Движение в сторону области по улице Тверская открыто по двум полосам», - говорится в сообщении.

Ранее также движение было открыто в сторону центра.

Движение ограничивали из-за пожара в реставрированном доме по адресу: Тверская улица, дом 24. Пожар был ликвидирован, информации о пострадавших не поступало.

Видео с места крупного пожара на Тверской улице в Москве>>