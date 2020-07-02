РИАМО – 2 июл. За два месяца работы бесплатная линия психологической поддержки в Подмосковье приняла 195 звонков, помощь в период пандемии обратившиеся получили от волонтеров-психологов, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Линия бесплатной психологической поддержки в Подмосковье начала работать 1 мая этого года.

«Наши психологи-волонтеры за два месяца оказали неоценимую поддержку жителям Подмосковья. Те, кто получал помощь, отмечали, что им стало легче, а также говорили: «Спасибо, что обнимаете нас словами». Поэтому нет никаких сомнений, что такая линия психологической поддержки необходима», – отметил депутат Мособлдумы, руководитель областного волонтерского центра по противодействию распространения коронавирусной инфекции Владимир Жук.

По словам волонтеров, за эти два месяца на бесплатную линию психологической помощи больше всего поступило жалоб на усталость от самоизоляции – около 26% обратившихся. Также жалобы коснулись: микроклимата семьи (24%), потери работы, бизнеса и не выплаченных кредитов (23%), страха заболеть коронавирусом (20%).

В июне число звонков уменьшилось, но линия осталась востребованной. Некоторые жители Подмосковья продолжают испытывать тревогу, страх и другие чувства. Обращаются и люди с высокой мнительностью, которые считают, что заболели, но по факту здоровы.

Обратиться за бесплатной психологической помощью можно по номеру телефона: 8(495)215-04-03. Линия работает ежедневно с 10:00 до 22:00.