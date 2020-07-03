РИАМО - 3 июл. В Москве и Московской области с пятницы начинается основной период сдачи ЕГЭ, в этот день пройдут экзамены по литературе, географии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

В Подмосковье в первый день экзамены сдадут более 10 тысяч выпускников.

«Начинается важный период для ребят, когда они должны в полной мере продемонстрировать все свои знания. Я желаю каждому экзаменуемому удачи и самых высоких баллов. У нас все готово для безопасной процедуры проведения экзаменов как для ребят, так и для организаторов. Мы проверили все пункты, задействованные в период проведения ЕГЭ», - рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Пункты сдачи экзамена в Подмосковье обеспечены бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха, масками и перчатками. В проведении экзаменов в первый день будет задействовано 186 пунктов, три из них на дому. Всего в регионе откроется 264 пункта для сдачи ЕГЭ. За ходом проведения экзаменов будут следить 68 общественных наблюдателей, включая 61 представителя Российского союза молодежи.

В Москве на сдачу Единого госэкзамена зарегистрировались около 80 тысяч человек. Из них 64 тысячи — это выпускники этого года и более 13 тысяч — выпускники прошлых лет. В помещениях для проведения экзаменов в Москве также будут проводить дезинфекцию. Все сотрудники, задействованные в ЕГЭ, в обязательном порядке пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию.