РИАМО - 2 июл. Владелец двух земельных участков в районе деревни Масново-Жуково городского округа Чехов пойдет под суд за незаконное использовании земель и нарушение русла ручья, притока первого порядка реки Лопасни, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Иск подала межрайонная природоохранная прокуратура Московской области в интересах Минэкологии.

«Ранее было установлено, что нарушитель, не имея разрешения на проведение земляных работ, засыпал грунтом часть акватории ручья, в результате чего было изменено его русло. За это гражданин был оштрафован территориальными органами Росрыболовства», - говорится в сообщении.

Если суд удовлетворит требование прокуратуры, то ответчика обяжут за свой счет разработать проект восстановления прежнего русла ручья и провести восстановительные работы в течение полугода.

Помимо этого, из владения нарушителя будет истребована часть земель, занятых акваторией и береговой полосой притока Лопасни.