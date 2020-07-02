РИАМО - 2 июл. На северо-западе Москвы на улице Маршала Катукова рядом с рестораном быстрого питания «Макдональдс» произошла драка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Наши сотрудники подъехали на место происшествия. Как только конфликтующие увидели полицию, они разбежались. Задержанных нет, пострадавших тоже нет», - сказал собеседник агентства.

Как сообщают СМИ, в драке принимали участие 30 курьеров сервисов «Яндекс.Еда» и DeliveryClub.