РИАМО – 2 июл. В Московской области вернули в квитанции строку «Взнос за капитальный ремонт», однако начислять пени за просрочку оплаты взносов на капремонт жителям многоквартирных домов не будут до 1 января 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«В платежных документах за июль 2020 года начисление взносов на капитальный ремонт возобновят, а также будет отражена задолженность, образовавшаяся до 1 апреля 2020 года», – отмечается в материале.

Ранее в Подмосковье из квитанций исключили строку «Взнос за капитальный ремонт» с 1 апреля по 30 июня, если у собственника помещения не было задолженностей по оплате счетов за капремонт.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый объяснил, что если строчка была в квитанциях, то нужно обратиться в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

В случае накопления взносов на специальном счете, если его владелец – управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, нужно обратиться в Главное управление Государственной жилищной инспекции Московской области.

«В Московскую областную думу жалоб (о включении счетов за капремонт – ред.) от жителей региона не поступило. Были обращения от граждан, у которых в платежках за апрель отразили задолженность, образовавшуюся до 1 апреля 2020 года», – сказал Коханый.