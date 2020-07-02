РИАМО - 2 июл. В Центре управления регионом в Подмосковье подвели итоги работы управляющих организаций области в первой половине 2020 года, за этот период Госжилинспекция Московской области проконтролировала исполнение около 115 тысяч заявок жителей, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

«Большая часть из них (заявок - ред.) касалась вопросов уборки подъездов (более 18 тысяч сообщений)», - сказала главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.

В пятерку решенных управляющими организациями вопросов вошли также дезинфекция подъездов и мест общего пользования МКД, краска и штукатурка стен и потолков в подъездах, освещение подъездов и входных групп, ремонт подъездных дверей, установка на них пружин и доводчиков.

Наибольшее количество заявок по категориям Госжилинспекции в округах с населением более 200 тысяч человек выполнили в Балашихе, Химках, Красногорске, Одинцовском округе и Подольске. В округах с населением 100-200 тысяч человек - в Жуковском, Ленинском округе, Пушкинском округе, Солнечногорске и Долгопрудном. В округах с населением менее 100 тысяч человек - в Лобне, Дзержинском, Лосино-Петровском, Лыткарине, Кашире. В закрытых административно-территориальных образованиях - в Краснознаменске, Власихе, Звездном городке, Молодежном и Восходе.

Федина также отметила, что сервис Единой диспетчерской службы доказал свою актуальность в решении жилищно-коммунальных проблем жителей региона. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество выполненных заявок выросло на 70%.