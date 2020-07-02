РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Полицейские подмосковной Балашихи задержали 43-летнего жителя Саратова по подозрению в краже из квартиры местного жителя 38 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что из его квартиры на улице Лесопарковой неизвестные похитили денежные средства в размере 38 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 43-летний житель Саратова по подозрению в совершении данного преступления. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.