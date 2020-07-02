РИАМО - 2 июл. В столице до конца суток ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, порывы ветра при грозе могут достигать 18-20 метров в секунду, в городе может выпасть около 20 миллиметров осадков, сообщается нас сайте ГУ МЧС России по Москве.

«По возможности откажитесь от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — отмечается в материале.

Из-за грозы может ухудшиться видимость на дороге, что может привести к ДТП.

При порывах ветра спасатели рекомендуют не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, не парковать рядом с ними автомобиль.

МЧС напоминает, что во время непогоды нельзя оставлять детей без присмотра.