РИАМО - 2 июл. Движение автобусов в районе Тверской улицы в Москве, где произошел пожар, восстановлено, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Движение автобусов в районе улицы Тверской восстановлено», - говорится в сообщении.
Ранее автобусы №№м1, 101 и 904 временно ходили измененными маршрутами.
Пожар произошел в реставрируемом доме по адресу: улица Тверская, дом №24. Пожар был ликвидирован, информации о пострадавших не поступало.
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