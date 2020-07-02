РИАМО - 2 июл. Движение автобусов в районе Тверской улицы в Москве, где произошел пожар, восстановлено, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Движение автобусов в районе улицы Тверской восстановлено», - говорится в сообщении.

Ранее автобусы №№м1, 101 и 904 временно ходили измененными маршрутами.

Пожар произошел в реставрируемом доме по адресу: улица Тверская, дом №24. Пожар был ликвидирован, информации о пострадавших не поступало.

Видео с места крупного пожара на Тверской улице в Москве>>