РИАМО (БАЛАШИХА) – 2 июл. Пенсионерка из села Новый Милет Балашихи в ходе онлайн-приема депутата Мособлдумы Тараса Ефимова пожаловалась на плохое качество питьевой воды, а также попросила организовать магазин и аптеку, сообщил «РИАМО в Балашихе сотрудник пресс-службы депутата.

В ходе приема к депутату обратилось пять человек, среди которых и пенсионерка Галина Парамонова. Она отметила, что в селе Новый Милет плохое качество воды. Кроме того, пожаловалась на отсутствие магазина с аптечным пунктом. В ее доме проживает много пенсионеров, и чтобы купить лекарства и продукты, нужно ехать на автобусе.

«Вместе с жителями, городскими депутатами и представителями Балашихинского водоканала организуем рабочую встречу по данной тематике. В Балашихе активно реализуется программа губернатора Подмосковья «Чистая вода», необходимо включить данную территорию в эту программу», – сказал Ефимов.

Он отметил, что это уже не первое обращение от сельчан по вопросу водоснабжения.

По словам Ефимова, он также обратится в управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи с просьбой проработать с местными предпринимателями организацию торговой точки рядом с домами, в которых живут пенсионеры.

Мама ребенка-инвалида Татьяна Иванова обратилась к депутату с просьбой о замене для ее сына индивидуальной программы реабилитации и спецсредств личной гигиены.

«Мы довозили семье Татьяны продуктовый набор в период пандемии. Обязательно поможем – сделаем запрос в министерство социального развития Московской области», – подчеркнул Ефимов.

Пенсионер Иван Крюков рассказал, что проживает в доме №6 на Саввинском шоссе в Железнодорожном, на первом этаже которого располагается женская консультация. Мужчина отметил, что некогда ухоженный газон возле медучреждения превратился в парковку для посетителей.

Депутат согласился, что работа организации, которая находится в жилом доме, должна способствовать развитию дворовой территории, рассказав, что обратится в УК и городской отдел благоустройства.

«Если оперативно исправить ситуацию не получится, то необходимо ставить данный адрес в план благоустройства на следующий год», – заключил Ефимов.

Еще два обращения от граждан касались жилищного вопроса: продления договора коммерческого найма, а также спора двух соседей по строительству веранды.

Следующий дистанционный прием состоится 6 июля с 10:00 до 11:00 по телефону: 8(495)522-61-00.