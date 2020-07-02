РИАМО - 2 июл. В июле Центральная пригородная пассажирская компания вновь начала организовывать туристические поездки в Калугу, Рязань, Серпухов, Хотьково и Коломну, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«В прошлом году нашими туристическими предложениями воспользовались более 8 тысяч человек. Мы рады, что вновь у сотен людей появилась возможность путешествовать и получать новые впечатления. Наши партнеры готовы рассказать и показать туристам все самое интересное и уже с нетерпением ждут первых гостей», - сказала пресс-секретарь АО «Центральная ППК» Софья Попова.

Пассажирам предложили поехать в Оптину Пустынь, этнографический парк в Хотькове, прогуляться по улочкам коломенского Арбата и увидеть альпака в Серпухове.

В общественном транспорте нужно обязательно носить маски и перчатки. Приобрести их можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.