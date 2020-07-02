РИАМО - 2 июл. Власти Москвы прекратили инвестпроект по строительству торгового объекта площадью 15 тысяч квадратных метров, расположенного на улице Гаврикова в Центральном административном округе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«На данном участке площадью около 0,36 гектара планировалось строительство торгово-бытового объекта площадью почти 15 тысяч квадратных метров. В рамках конкурсного производства у проекта менялся инвестор, но в итоге объект так и не был построен», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

Договор аренды земельного участка истек более года назад. На участке в настоящее время расположено несколько нежилых зданий.