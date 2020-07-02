РИАМО - 2 июл. По словам онколога и проктолога Елены Смирновой, единственным методом исследования, который позволяет обнаружить рак на ранних стадиях, является колоноскопия, сообщает Федеральное агентство новостей.

Процедура позволяет выявить рак, когда явных симптомов развития злокачественной опухоли нет. При этом процедуру в профилактических целях нужно обязательно пройти после 45 лет.

«Это международные рекомендации, но я советую делать процедуру даже раньше», — сказала Смирнова.