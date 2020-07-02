РИАМО - 2 июл. Министр энергетики Московской области Александр Самарин проинспектировал строительство газопровода в деревне Головково городского округа Солнечногорск, объект введут в эксплуатацию в IV квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«Жители 336 частных жилых домов уже в этом году получат возможность подключить газ на льготных условиях благодаря губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», – сказал Самарин.

Он уточнил, что газопровод станет одним из 50 объектов газификации, которые сдадут в эксплуатацию в 2020 году в Подмосковье.

«На сегодняшний день «Мособлгаз» построил 3 километра трубопровода, общая протяженность газовых сетей составит более 11 километров. Строительство идет в высоком темпе, задействовано более 20 единиц техники, планируем закончить на месяц раньше срока», – рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Деревня Головково была включена в программу газификации после обращения жителей с просьбой провести газ на горячую линию президента РФ, вопрос был взят на контроль губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В этом году по губернаторской программе более 10 тысяч жителей региона смогут подключиться к газу.