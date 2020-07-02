РИАМО - 2 июл. Инвестиционный проект по строительству многоэтажного гаража-стоянки в районе Чертаново Центральное в Москве прекращен, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Земельный участок площадью 1,5 гектара находится на Кировоградской улице, владение 13.

«Инвестор ООО «Каренфор» планировал построить многоэтажный гараж-стоянку площадью 37 750 квадратных метров. Однако разрешение на строительство объекта не выдавалось, к освоению участка инвестор так и не приступил. В настоящее время участок свободен от застройки», - отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Договор аренды земельного участка будет расторгнут в одностороннем порядке. В дальнейшем участок будет использован под размещение парковки ГКУ «АМПП».