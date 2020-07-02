РИАМО - 2 июл. Московская область занимает первое место в рейтинге информационной активности культурной жизни регионов на федеральном портале PRO.КУЛЬТУРА.РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«В июне подмосковные учреждения культуры провели почти 3 тысячи онлайн-мероприятий, набрав более 30 тысяч баллов, установив новый абсолютный рекорд за все время существования рейтинга», - говорится в сообщении.

Больше других помогли завоевать лидерство культурные учреждения городских округов Солнечногорск, Люберцы, Богородский, Домодедово, Красногорск, Королев, Орехово-Зуевский, Ступино, Егорьевск, Шаховская.

PRO.КУЛЬТУРА.РФ – это цифровая платформа для продвижения услуг и мероприятий в сфере культуры.