РИАМО - 2 июл. Еще одно уголовное дело возбудили в отношении бывшего главы Клинского района Александра Постриганя и семи его сообщников, их подозревают в организации преступного сообщества и участии в нем, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, Постригань, являясь главой Клинского муниципального района Московской области, в период с августа 2003 года по июнь 2018 года создал преступное сообщество, состоящее из трех структурных подразделений, в состав которого также вошли другие должностные лица местной администрации», — говорится в материале.

Они подозреваются в 16 тяжких преступлениях, в том числе в восьми эпизодах присвоения чужого имущества, в одном эпизоде мошенничества в виде приобретения права на чужое имущество путем обмана, в семи эпизодах легализации иного имущества.

Сумма причиненного ущерба составляет не менее 70 миллионов рублей. Общая сумма легализованного преступниками имущества составила не менее 65,9 миллиона рублей.

Следствие для возмещения ущерба, нанесенного государству, наложило арест на сотни объектов недвижимости стоимостью в 10 миллиардов рублей, которые принадлежат Постриганю и его сообщникам. По решению Клинского городского суда имущество будет обращено в доход государства.

На данный момент проводится проверка законности приобретения другого имущества преступного сообщества. По результатам проверки будет дана юридическая оценка их действиям.