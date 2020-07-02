РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 июл. В городском округе Щелково за прошедшие сутки выявили 11 случаев коронавирусной инфекции, всего в муниципалитете зафиксировали 1385 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за минувшие сутки выявили 317 новых случаев заражения Covid-19.

«За минувшие сутки в Щелкове выявлено 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в городском округе зафиксировали 1385 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 58193 случаая инфицирования коронавирусом. Скончался 921 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 36802 человека.

Жителям Подмосковья настоятельно рекомендуют избегать мест массового скопления людей. В общественных местах необходимо надевать защитную маску.

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2 ИЮЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Запрет на международные перелеты продлен до 1 августа. Соответствующие телеграммы Росавиация направила руководству аэропортов России

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось в 10 раз меньше, чем на пике пандемии. Седьмого мая в Москве было зафиксировано 6703 новых случая инфицирования коронавирусом.

- За последние сутки в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1055 пациентов. За все время пандемии в столице вылечились 153 248 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 6 760 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 317 больных. В Москве - 662.

- Еще 750 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выздоровели 36 802 пациента.

- В Москве скончался 31 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3870 пациентов