РИАМО - 2 июл. До конца 2023 года в новой Москве построят еще шесть станций метро, они имеют рабочие названия «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская», «Коммунарка» Коммунарской линии, станция «Новомосковская» Сокольнической линии и «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«На территории ТиНАО мы сегодня ведем строительство четырех станций Коммунарской линии метро, работы планируем завершить в 2023 году», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что к этому же времени достроят станции «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии и «Новомосковская» Сокольнической линии.

На территории ТиНАО сейчас для пассажиров открыты восемь станций метро. В 2016 году ввели в эксплуатацию станции «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии.

В 2018 году открылись «Рассказовка» и «Говорово» Калининско-Солнцевской линии.

В прошлом году заработали станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии.