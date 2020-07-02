РИАМО - 2 июл. В подмосковной Шатуре завершают строительство комплекса по хранению, сортировке и переработке картофеля мощностью единовременного хранения 16 тысяч тонн и производственной мощностью 50 тысяч тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В настоящее время строительная готовность объекта составляет 90%.

«В овощехранилище уже в полном объеме оборудована производственная часть, полностью функционируют три камеры для хранения картофеля, подведены инженерные коммуникации, установлено климатическое оборудование», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Инвестиционный проект ведет предприятие «Агрофорвард». Хозяйство производит на территории Подмосковья элитный семенной картофель голландских сортов, выращивает пшеницу, рапс и овес.

Объем производимой хозяйством продукции в год составляет около 4 тысяч тонн элитного и репродукционного семенного картофеля восьми сортов.

На сегодняшний день это сельхозпредприятие имеет 3 картофелехранилища общим объемом хранения около 7 тысяч тонн с цехом сортировки и упаковки.

Объем инвестиций нового комплекса по хранению, сортировке и глубокой переработке картофеля составит 200 миллионов рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец этого года.