РИАМО - 2 июл. Поведение посетителей спортивных залов и фитнес-клубов изменилось после снятия ограничений на их работу, сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

После перерыва, вызванного пандемией, в России вновь открываются спортивные комплексы и фитнес-клубы. В Москве их можно посещать с 23 июня. Важным условием для работы является выполнение правил Роспотребнадзора — соблюдение социальной дистанции, что ограничивает количество людей, которые могут одновременно заниматься в зале.

«Такого, чтобы к нам очередь стояла, нет. Поток людей очень спокойно перераспределяется. Пока мы не встречали случая, когда в клубе скопилось много людей, и этот вопрос нужно было бы решать. Но коллеги отмечают, что наши клиенты очень сознательные. Они предварительно звонят и уточняют, после чего – все комфортно», – сказала Силина в эфире радио Sputnik.

Спортзалы посещает меньше людей, чем до пандемии. Это негативно сказывается на выручке фитнес-клубов. По оценкам Силиной, не все спортивные залы переживут этот период.

«Существует еще опасность второй волны коронавируса. Многие об этом говорят, что влияет на умы и сознание потребителей услуг. Некоторые считают, что не надо сейчас активировать карту клуба, когда тут еще что-то непонятно. Такие люди еще пережидают», – отметила Силина.

Кроме того, на число посетителей влияет жара. Когда на улице станет холоднее, возможно, люди потянутся в закрытые залы с тренажерами и теплым бассейном.

«Некоторые живут на дачах или используют территорию спортивных площадок перед домом. Еще люди пользуются пешими прогулками, ездят на велосипедах, роликах и так далее. Это также вызывает определенное напряжение. Не исключено, что человек обратится к специалисту за квалифицированными услугами в фитнес-клуб чуть позже», - отметила эксперт.