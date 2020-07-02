РИАМО - 2 июл. В Москве за неделю количество поездок в метро выросло на 50 тысяч, в то же время оно снизилось на 34%, по сравнению с таким же периодом 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Кроме того, на 30 тысяч поездок больше совершили в наземном городском транспорте по сравнению с прошлой неделей. По сравнению с таким же периодом прошлого года число поездок в наземном транспорте снизилось на 29%.

Пригородными электричками в это же время в 2019 году пользовались на 35% чаще. Зато за прошлую неделю количество поездок выросло на 10 тысяч.

В сравнении с прошлым годом на 14% снизилась востребованность такси. За последнюю неделю число поездок уменьшилось на 10 тысяч.

Общее число машин на дорогах города, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 7%. По сравнению с прошлой неделей автомобилей на дорогах стало больше на 30 тысяч.