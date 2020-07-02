РИАМО - 2 июл. Из-за июльской жары вода в водоемах Подмосковья и Москве-реке прогреется выше плюс 20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Обилие солнца и тепла позволит отдохнуть и комфортно провести выходные. Следующая неделя грозит 30 градусной жарой», - отмечается в материале.

3, 4 и 5 июля в столице и Подмосковье ожидается до плюс 30 градусов. В субботу возможен небольшой дождь.

В начале следующей недели прогнозируется до плюс 31 градуса. Температура будет превышать климатическую норму на пять градусов.