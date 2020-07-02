РИАМО - 2 июл. В первый день отключения горячей воды в Московской области более 10 тысяч жителей посетили сайт «Интерактивная карта плановых отключений», с начала запуска карты ею воспользовались 308 815 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

С мобильного устройства карту посмотрели 208 095 жителей, а 100 720 человек – с компьютера.

«На полезный ресурс подписались более 2 тысяч человек. Планируется, что на карте будут отображаться отключения и по другим видам ресурсов и следить за изменениями сможет каждый житель Подмосковья онлайн», — говорится в материале.

Карты была разработана и выпущена министерством энергетики региона по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 26 мая проект был запущен.

На карте отображены 53 208 многоквартирных домов, где будут отключать воду. Свой дом можно найти по поиску, написав округ, улицу и дом.

На карте можно проследить за своевременным завершением профилактических работ.