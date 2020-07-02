РИАМО - 2 июл. Интерактивную карту пляжей Подмосковья опубликовали на официальном портале правительства Московской области, для каждой отметки на карте указано, разрешено ли там купаться.

Карту можно посмотреть по ссылке.

С 1 июля в Подмосковье открылось более 100 пляжей. В зонах отдыха дежурят спасатели.

Посетители пляжей должны соблюдать социальную дистанцию. Шезлонги, туалеты, раздевалки и душевые будут регулярно дезинфицировать.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как получить идеальный загар на пляжах региона. Не стоит идти загорать в обеденный перерыв, так как можно получить ожоги. Лучшее время для загара – до 11:00 и после 16:00.

Кроме того, загорать нужно постепенно – кожа должна привыкнуть к солнечным лучам. Можно начать с 15 минут в день, а затем увеличивать время нахождения на солнце. Чтобы получить ровный загар, нужно двигаться и переворачиваться, а не лежать в одном положении.

В средней полосе на кожу попадает меньше солнечных лучей, а значит, вероятность получить ожог значительно ниже. Кроме того, загар, полученный в Подмосковье, будет держаться на коже дольше.