РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. Возможность создания экодеревни с фермой и сыроварней на территории городского округа Мытищи обсудили сотрудники контрольного управления на встрече с фермерами, сообщается в Instagram-аккаунте управления.

«В четверг в контрольном управлении под руководством начальника Сергея Покатило состоялись встречи с фермерами. С руководителем компании ООО «Север Капитал» обсудили вопросы борьбы с борщевиком Сосновского и развития нового проекта для городского округа Мытищи, а именно создание экодеревни с фермой и сыроварней», - говорится в сообщении.

С представителями КФХ «Еремино поле» начали встречу с текущих вопросов по очистке участка от мусора и борщевика, а продолжили более важными - перспективами реализации двух новых проектов: постройки цеха по производству колбас и ангара для выращивания шампиньонов.