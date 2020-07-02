РИАМО - 2 июл. В начале следующей недели в столице и Подмосковье прогнозируются жара до 31 градуса и кратковременные осадки, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура будет превышать климатическую норму на пять градусов.

«В понедельник, 6 июля, небольшая облачность, без осадков. Ночью — 14-19 градусов, днем — 26-31 градус. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду», — говорится в материале.

Седьмого июля пройдет небольшой кратковременный дождь. Воздух ночью прогреется до 15-20 градусов тепла, а днем — до плюс 26-31 градуса.

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