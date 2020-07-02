РИАМО - 2 июл. На западе Москвы в районе Фили-Давыдково ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с гандбольным залом, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«На строительстве ФОКа в Фили-Давыдкове Мосгосстройнадзором проведено 28 проверок. Совместно с Центром экспертиз выполнен весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В комплексе будут заниматься воспитанники Московского среднего специального училища олимпийского резерва №2 Москомспорта.

В новом спорткомплексе есть игровой зал площадью свыше одной тысячи квадратных метров для занятий гандболом, волейболом, баскетболом, мини-футболом и теннисом, а также тренажерный зал.

Планируется, что здесь будут проходить районные соревнования по гандболу. Пропускная способность игрового зала составит 48 человек в смену, тренажерного – 12 человек.