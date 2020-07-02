РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. Чуть менее 74% мытищинцев поддержали поправки к Конституции Российской Федерации, это 93 422 человека, сообщил глава округа Виктор Азаров.

Подведены предварительные итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок к Конституции РФ в Московской области. По результатам обработки 100% бюллетеней за внесение в главный закон страны поправок выступило большинство жителей региона - 78,96%, против проголосовали 20,12%.

«В городском округе Мытищи 73,91% поддержали поправки в Конституцию РФ, против высказались 31 950 человек, что составляет 25,28%. Голосование в округе прошло без нарушений. Поправки в Конституцию начнут действовать после окончательного подведения итогов ЦИК РФ. После этого президент издаст указ о включении поправок в текст Конституции», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он выразил слова благодарности всем, кто участвовал в подготовке и проведении голосования в таких непростых и новых для всех условиях.

«Спасибо членам участковых избирательных комиссий, наблюдателям, сотрудникам правоохранительных органов, техническим службам. И, конечно же, спасибо жителям округа за активность и неравнодушие», - отметил Азаров.