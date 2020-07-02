РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В подмосковном Подольске православные волонтеры передали пять продуктовых наборов нуждающимся и большую куклу девочке, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В дни дежурств в «Лавку добра» при храме Воскресения Христова люди приносят вещи, которые дежурные волонтеры сразу сортируют, раскладывают по полкам и собирают в заказы. Вещи просят приносить в пригодном состоянии и чистые, чтобы любому нуждающемуся человеку было приятно их получить.

«Кто-то из волонтеров работает с приходящими за помощью людьми, беседует, подбирает необходимое. На этой неделе четыре подопечные семьи пришли за продуктовыми наборами. Оказали продуктовую помощь инвалиду по зрению. Пришла семья, передала хорошую большую куклу и попросила отдать ее девочке, семья которой не может позволить себе купить подобный подарок», - говорится в сообщении.

Следом пришел папа с двумя малышами, третий, новорожденный, остался дома с мамой. Живет семья в бывшем Доме ветеранов, оба родителя - воспитанники детского дома. Первый вопрос девочки был с просьбой о кукле. Волонтеры сразу же передали ей замечательную куклу.

«Лавка добра» работает по воскресеньям с 11:00 до 15:00, по вторникам с 12:00 до 14:00, по субботам с 15:00 до 17:00.