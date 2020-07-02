РИАМО - 2 июл. Прохожие нашли тело новорожденного ребенка в Москве-реке рядом с мостом Лужники, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту обнаружения тела новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сказала Иванова.

В настоящее время на месте работают следователи для установления всех обстоятельств произошедшего, также устанавливаются родители новорожденного.

Прокурор Москвы Денис Попов поручил провести проверку после обнаружения тела малыша и проверить исполнение требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних. По укаанию Попова на место выехал заместитель Никулинского межрайонного прокурора Олег Лунин.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Расследование дело поставлено на прокурорский контроль.

Суррогатные нелегалы: что известно о младенцах, найденных в московской квартире>>