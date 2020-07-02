РИАМО - 2 июл. На Тверской улице в столице частично восстановили движение, по улице можно проехать в сторону центра, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее из-за пожара в реставрируемом доме было перекрыто движение по Тверской улице в Москве. Пожар произошел по адресу: Тверская улица, дом 24. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Пожар потушен.

«Движение в сторону центра по улице Тверская восстановлено», - говорится в сообщении.

Движение на прилегающих улицах также было сильно осложнено из-за инцидента. Кроме того, автобусы №м1, №101, №904 в районе Тверской улицы временно ходят по измененным маршрутам.

Видео с места крупного пожара на Тверской улице в Москве>>