РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В Подольске установили дополнительные ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита в многоквартирных домах, всего в округе 670 таких объектов, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

С мая в России действует закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Закон призван обеспечить общественный порядок, а также защитить права граждан на тишину, отдых и правопорядок в местах непосредственного проживания. Сотрудники управления потребительского рынка администрации Подольска внесли такие объекты в Региональную географическую информационную систему Московской области (РГИС).

«Сейчас в РГИС внесено 670 объектов с указанием информации о хозяйствующих субъектах, ранее в данную систему были внесены зоны запрета реализации алкогольной продукции. Внесенные данные отображаются на карте, что позволит эффективнее регулировать реализацию алкогольной продукции на территории Подольска», - говорится в сообщении.

Если помещение общепита расположено в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории, то торговать алкоголем можно, если площадь зала обслуживания посетителей не менее 50 квадратных метров.