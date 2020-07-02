РИАМО - 2 июл. Продукты горения пожара на Тверской улице и шлейф дыма будут смещаться на восток, что может ухудшить экологическую обстановку в центральных, восточных и юго-восточных районах Москвы, сообщается на сайте «Метеовести».

«Синоптическая ситуация в Московском регионе определяется прохождением теплого атмосферного фронта, сопровождаемого дождевыми тучами, местами с грозами. <...> Воздушный поток направлен практически с запада со средней скоростью распространения частиц воздуха 30-35 километров в час», — говорится в материале.

В столице на Тверской улице в доме 24 произошел пожар, в 16:23 его локализовали на площади 800 квадратных метров, в 17:14 – ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

Видео с места крупного пожара на Тверской улице в Москве>>