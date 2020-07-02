РИАМО - 2 июл. На дорогах Москвы вечером в четверг образовались пробки, загруженность дорог оценивается в девять баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сковано движение на Садовом кольце и Третьем транспортном кольце. Также заторы есть на северо-западе, западе и юго-востоке МКАД.

Сильно затруднено движение в центре города. Пробки есть на набережных Москвы-реки, Водоотводного канала, реки Яузы, на улицах Новый Арбат, Большая Якиманка, Тверская, Лубянка, Неглинная.

К 20 часам ожидается снижение загруженности дорог до семи баллов, к 21 часам – до четырех баллов.