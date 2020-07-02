РИАМО - 2 июл. Ремонт и комплексную модернизацию всех корпусов городской клинической больницы (ГКБ) имени С.П. Боткина в Москве планируют завершить к 2023 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Работы ведутся в рамках масштабной программы развития учреждений здравоохранения столицы, реализуемой правительством Москвы.

«Мы продолжаем модернизацию Боткинской больницы — крупнейшей клиники, одной из самых лучших не только в городе, но и в стране. До этого мы реконструировали четыре корпуса, сейчас, не дожидаясь окончания пандемии, приступили к реконструкции еще четырех корпусов и в следующем году, я надеюсь, приступим еще к четырем оставшимся корпусам», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что будут реконструированы все корпуса больницы. При этом это не просто ремонт. На базе каждого корпуса создается самая современная новая клиника, начиная от сосудистого центра, заканчивая онкологическим амбулаторным центром, офтальмологическим, центром гнойной хирургии.

Мэр провел осмотр хода работ по капитальному ремонту корпусов Боткинской больницы. На сегодня в клинике работают 10 специализированных центров и 80 отделений. Ежегодно врачебную помощь в стационаре получают более 107 тысяч человек. Только за прошлый год врачи больницы выполнили около 70 тысяч операций.

По словам Собянина, для реконструкции необходимо приложить много усилий, разработать техническое задание и проектную документацию. Перед строителями стоит задача провести работы максимально быстро.

«Кстати, борьба с Covid-19 нас научила быстрее в этом отношении двигаться, поэтому ремонт таких корпусов, я думаю, будет занимать, ну может, чуть более полугода. Хотя по сути дела, здесь появляется новое здание», — добавил мэр.

В связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса в городских больницах возобновляется оказание плановой помощи. Для этого делается все необходимое. Боткинская больница является лидером по объемам плановой помощи.

Во время пандемии эта больница продолжила оказывать экстренную помощь больным, в первую очередь по профилям онкологическому, нефрологическому, гематологическому. С марта 2020 года в больнице прошли лечение более 23,5 тысячи пациентов, было выполнено 11 тысяч операций.

Кроме того, в корпусе № 21 был развернут временный коронавирусный госпиталь на 125 коек. Свыше 750 пациентов прошли там лечение, а медики выполнили 56 операций.

Снижение заболеваемости коронавирусом позволило принять решение о постепенном сворачивании коронавирусных коек. На следующей неделе будет закрыт и коронавирусный госпиталь в Боткинской больнице.