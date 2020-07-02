РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 2 июл. На территории городского округа Щелково продолжается ремонт дорог, работы завершены на 20 участках, сообщается в официальной группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В числе выполненных – улицы Новопоселковая, Западная, Фабричная в Щелкове, Полевая в деревне Богослово, улица Матросова в Загорянском, Кооперативная в Мишневе, а также Железнодорожная, 2-й Железнодорожный проезд и другие.

«Активно ведутся работы и по ямочному ремонту. В этом году на дорогах общего пользования было оцифровано 2965 ям. 2890 уже отремонтированы», – говорится в сообщении.



До 1 сентября планируется отремонтировать 56 участков различных трасс – это свыше 50 километров. После завершения ремонта будет проведена обязательная экспертиза качества выполнения работ.